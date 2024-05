Friedberg

Nach Rübsamen-Insolvenz: Optiker Augensache zieht in s.Oliver-Store

Das Team von Augensache, dem Optiker am westlichen Ende der Ludwigstraße, freut sich auf den Umzug in eine Hälfte des ehemaligen s.Oliver. Von links nach rechts: Auszubildender Ben Burtschak, Inhaberin Simone Bellanova, Augenoptikerin Lisa Ranger.

Plus Die Familie Bellanova will ihr Brillengeschäft barrierefrei ausbauen und kundenfreundlicher werden. Der Umzug verhindert einen großen Optikerkonkurrenten in Friedberg.

Von Anna Faber

Die Vorfreude steht ihr ins Gesicht geschrieben: Wenn Augenoptikermeisterin Simone Bellanova über den Umzug und die neuen Pläne ihres Geschäfts Augensache spricht, ist ihre Begeisterung hörbar. Die Filiale zieht von ihrem aktuellen Standort in der Ludwigstraße in Friedberg zwar nur wenige Häuser weiter und ersetzt damit eine Hälfte des ehemaligen s.Oliver-Stores. Dadurch kann das Friedberger Unternehmen seinen Kunden allerdings bald etwas bieten, das bisher nicht möglich ist. s.Oliver musste im Zuge der Insolvenz des Modeunternehmens Rübsamen schließen.

Der größte Vorteil des Umzugs sei die ebenerdige, barrierefreie Lage. Das aktuelle Optikergeschäft ist nämlich auf drei Stockwerke aufgeteilt: im Erdgeschoss können Interessenten Brillen aussuchen und anprobieren. Für die Anfertigung müssen sie jedoch in den ersten Stock, wo moderne Geräte die Augen testen und vermessen. Der Weg in das Obergeschoss führt über eine steile Treppe, für viele eine Herausforderung. "Manche Kunden äußern Bedenken und erwägen, beim nächsten Mal einen Optiker ohne Treppe aufzusuchen", erzählt Inhaberin Simone Bellanova. Die Barrierefreiheit sei am Ende der ausschlaggebende Grund gewesen, warum sich Bellanova mit ihrem Team für den Umzug entschied.

