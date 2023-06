Nächsten Freitag geht es los: Das sind die Höhepunkte beim Altstadtfest

Bei der "Friedberger Zeit" gibt es einige Neuerungen – und sogar der Bischof kommt. Zur Einstimmung können Sie Ihr Wissen in unserem Online-Quiz testen.

Den Blick auf die Wettervorhersage hat Altstadtfest-Organisator Frank Büschel sich abgewöhnt. Nach vielen Jahren weiß er: Es kommt, wie es kommt. Wir haben nachgeschaut und festgestellt: Wahrscheinlich kommt es perfekt: 20 bis 25 Grad, heiter, kein Regen. Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, läuft die "Friedberger Zeit". Programmhöhepunkte reihen sich aneinander – und ein paar Veränderungen gibt es auch.

Ob Freitagabend wohl ein paar gewandete Gestalten auf dem Volksfestplatz herumirren werden? Hoffentlich nicht, denn dort, wo jahrelang Sammelplatz für den Einzug war, steht jetzt die neue Vinzenz-Pallotti-Schule. Daher ist Treffpunkt für Friedberger, Friedbergerinnen und ihre Gäste nun im Landkreisstadion an der Rothenbergstraße. Von dort geht es um 18 Uhr nach Kanonen- und Böllerschüssen durch den "Hinterausgang" zur Hermann-Löns-Straße und von dort auf die Aichacher Straße, dann über die Münchner (Wendepunkt Ecke Bahnhofstraße) in die Ludwigstraße zum Marienplatz. Nach einem Standkonzert der Jugendkapelle und dem Prolog zum Fest von Reinhold Korper wird Bürgermeister Roland Eichmann es eröffnen.

Es zieren 90 Standteilnehmer die Festzone mit 220 Buden (die Zahl ergibt sich durch Doppelbuden und Mehrfachstände). An sechs Zollstationen wird Einlass gewährt (frei für Gewandete und Kinder bis zwölf Jahre), sechs Bühnen erwarten Künstlerbesuch.

Büschel sagt: "Mein Organisationsteam, der Baubetriebshof und viele andere Stellen in der Verwaltung haben monatelang alles gegeben, um das schönste und größte Fest Friedbergs wieder gut vorzubereiten." Er wünscht sich ein friedliches Fest mit vielen großen Emotionen. Beitragen werden dazu 70 Gruppierungen, der Großteil aus Friedberg, aber auch Gäste von anderen Festen und Delegationen aus den Partnerstädten Bressuire (Tanzgruppe Les Sauteriaux), Chippenham (Tanzgruppe Morris Dancer), La Crosse, Friedberg/Steiermark und Völs am Schlern reisen an. Sechs Schultheater erweitern den Kreis. 27 Handwerker zeigen ihre Arbeit und 27 Wirtsleute und Bäckereien sorgen für das leibliche Wohl.

Höhepunkte bei der "Friedberger Zeit" 2023

In der Gastronomie gibt es Veränderungen. Mehrere Wirte hören auf bzw. es gibt Wechsel. Neu dabei ist ein veganer Stand in der Bauernbräustraße. Er ist kleiner als sein Vorgänger; auch andere Wirte mussten wegen Personalmangels reduzieren. Daher gibt es dieses Jahr mehrere Hundert Sitzplätze weniger.

An Höhepunkten hat das Fest dagegen eher noch mehr zu bieten. Gleich am ersten Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Jakob der Dinzeltag mit Einzug der Handwerker und Weihe der neuen Zunftstangen. Dieser Sonntag ist den Familien bzw. Kindern gewidmet. Es gibt für sie spezielle Angebote von Filzen über Straßenzauberei bis zu einer Schnitzeljagd, außerdem Kinderführungen und Märchenerzählerinnen.

Viele Familienangebote beim Friedberger Altstadtfest 2023

Auch unabhängig vom Dinzeltag freut Frank Büschel sich, dass heuer noch mehr für die kleinsten Gäste geboten sein wird. Neu im Programm – nicht nur für Kinder – ist die "spielende Zunft" aus Ottmaring mit diversen Spielen für Groß und Klein, und natürlich wird es wieder das beliebte nostalgische Karussell des Alpenvereins geben.

Sehr attraktiv für Kinder, aber auch für alle, die etwas Ruhe suchen, ist der neue Musikerhof im Stemmerhof. Hier wird an den Wochenenden für Kinder eine Musikerwerkstatt angeboten, an mehreren Tagen gibt es musikalische Spektakel. Außerdem lockt an den Abenden eine offene Bühne mit wechselnden Angeboten. Die Gilde rund um die Men in Blech will hier, wenn auch ohne Bewirtung, einen neuen Treffpunkt schaffen. "Wir wollen einen besonderen Auftrittsort schaffen, nicht nur für uns, sondern auch für andere Künstler", erklärt Martin Nägele.

Nicht neu, aber noch stärker involviert, ist das Schloss als Spielstätte. Hier finden Theater, Konzerte, Auftritte der Partnerstädte und Tänze statt. Ein Höhepunkt im Hof wird die Vertikaltuchakrobatik des SVO sein. Am Weiher im Schlosspark spielen Stadt- und Jugendkapelle am 14. Juli um 20.30 ihre Wassermusik.

Damit nähern wir uns dem Abschlusswochenende. Am 16. Juli feiert Bischof Bertram Meier ab 10 Uhr das Pontifikalamt in St. Jakob. Nachmittags folgen der Kirchenzug und die ökumenische Pilgerandacht. Spätestens am Abend werden dann Tränen fließen: bei Fackelumzug und Schlussfeier auf dem Marienplatz. Doch ganz so traurig müssen die Friedbergerinnen und Friedberger nicht sein. Um wieder in den Rhythmus zu kommen, soll es bereits nach zwei Jahren wieder heißen "Habe die Ehre!".

