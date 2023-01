Parkendes Auto angefahren: 1000 Euro Schaden

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht in Friedberg.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, wurde in der Maria-Alber-Straße in Friedberg ein geparkter Pkw angefahren. Es handelt sich um einen weißen Mini. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite und am Außenspiegel beschädigt.

Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden

Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710.