Pocken statt Corona: So lief Quarantäne in Friedberg vor 150 Jahren

Plus Blattern waren eine gefährliche Seuche. Der Kampf gegen die Pocken, als eine Friedbergerin 1872 erkrankte, hat viele Parallelen zu Corona-Maßnahmen 2021 .

Menschen lebten jahrhundertelang in Angst vor Seuchen wie Cholera, Pest oder Pocken, auch Blattern genannt. Es gab strikte Schutzmaßnahmen dagegen. Anhand der Geschichte der Friedbergerin Anna Leber, die sich 1872 ansteckte, wird deutlich, wie der verzweifelte Kampf gegen die Krankheit mit Meldepflicht, Quarantäne, Desinfektion und Impfung geführt wurde - ganz ähnlich wie heute gegen Corona.