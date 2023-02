Polizei hofft auf Hinweise: Toyota auf Parkplatz zerkratzt

Auf einem Parkplatz in der Friedberger Burgwallstraße wird ein Auto zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Beide Türen eines Toyota Auris wurden am Sonntag auf einem Parkplatz in der Burgwallstraße in Friedberg zerkratzt. Der Täter oder die Täterin machten sich laut Polizei zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr an der Fahrerseite des Wagens zu schaffen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise zur Tat liegen bisher nicht vor. Um solche bittet die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)