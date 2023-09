Reinhart Heinsdorff: 100. Geburtstag eines Ausnahme-Künstlers

Reinhart Heinsdorff aus Ottmaring ist der Vater der 50-Cent-Münze. Auf zwei Veranstaltungen kann man in Friedberg mehr über ihn erfahren.

Reinhart Heinsdorff lebte viele Jahre in Ottmaring, doch sein Werk ging durch ganz Europa: Er zählte zu den erfolgreichsten Münzgestaltern der Bundesrepublik Deutschland. Von dem Friedberger Künstler stammt die deutsche Variante der 10-, 20- und 50-Cent-Münzen mit dem Brandenburger Tor. Am 22. September wäre sein 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass organisiert das Museum im Wittelsbacher Schloss zwei Veranstaltungen.

Die von Heinsdorff entworfenen Münzen und Postwertzeichen fanden millionenfach Verbreitung. Sein künstlerisches Schaffen war darüber hinaus ausgesprochen vielseitig: Gemälde, Wandbilder, Briefmarken und Collagen zählen ebenso dazu wie künstlerisch gestaltete Trennwände, Tischplatten oder selbst entwickelte Zahlmulden für Post- und Bankfilialen aus schussfestem Polyesterharz. Mehr über ihn erfahren kann man bei folgenden Terminen:

Veranstaltungen über Reinhart Heinsdorff in Friedberg

Themenführung: „ Reinhart Heinsdorff . Kunst im Kleinformat“ in der Reihe "Geschichte mit Geschmack" am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr. Die Führung kostet 9,80 (inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen im Museumscafé). Um Voranmeldung wird gebeten unter 0821/6002-684 .

Vortrag: "Von Atemnot bis Zeitmesser. Eine Reise ins Medaillenwerk von Reinhart Heinsdorff ." in der Reihe "Friedberger Forum". Es referiert Dr. Martin Hirsch, Direktor der Staatlichen Münzsammlung München . Beginn ist am Freitag, 22. September, im Museum im Wittelsbacher Schloss. Eintritt 3 Euro. Um Anmeldung unter 0821-6002-684 wird aus organisatorischen Gründen gebeten.

Wie sehr sich die Menschen in Friedberg für Heinsdorff interessieren, zeigte Ende des Winters eine Ausstellung, welche die Friedberger Grünen ihrem vor 20 Jahren gestorbenen Gründungsmitglied in der Archivgalerie gewidmet hatten. Unter dem Motto 2Zeitansage" waren dort vor allem großformatige Werke, viele davon im Stil des Surrealismus, ausgestellt, die sich der Natur und ihrer drohenden Zerstörung widmeten. Es wurde ein Überraschungserfolg: Binnen kurzer Zeit kamen über 1000 Besucherinnen und Besucher. Viele kannten ihn noch persönlich und erinnerten sich an ihn als einen freundlichen, oft nachdenklichen Menschen, dem trotz seines Erfolgs die Mechanismen der Kunstszene ein Graus waren.