Risiko für Anwohner: In Friedberg werden Fichten gefällt

Plus Am Dienstag, 30. Januar, ist die Luitpoldstraße wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Ein Grund für die Maßnahme ist der Klimawandel. Doch es ist für Ersatz gesorgt.

Die Stadt Friedberg informiert über eine kurzzeitige Vollsperrung der Luitpoldstraße am Dienstag, 30. Januar. Grund sind Baumfällungen. Eine Umleitung über den Steirer Berg ist ausgeschildert.

Gefällt wird eine Reihe von Fichten, die Trockenschäden aufweisen und nach Auffassung der Verwaltung im Bereich der Böschung nicht ausreichend standsicher sind. Fichten sind als Flachwurzler für Windwurf besonders gefährdet. Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterereignisse soll der überalterte, vorgeschädigte Bestand entfernt werden und in der Böschung einzelne klimatolerante Bäume (zum Beispiel Feldahorn oder Blumenesche) nachgepflanzt werden.