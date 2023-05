Schlägerei unter Jugendlichen: 17-Jähriger wird niedergeschlagen und bestohlen

Eine Jugendgruppe gerät in Friedberg in einen Streit mit einem 17-Jährigen. Dieser wird mehrmals ins Gesicht geschlagen. Es bleibt nicht das einzige Vergehen.

Nach einer Schlägerei ist einem 17-Jährigen in Friedberg auch noch der Rucksack geklaut worden. Der Jugendliche war am Samstag gegen 23 Uhr mit einer Begleiterin in der Augsburger Straße unterwegs, als es mit einer Gruppe von Jugendlichen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Daraufhin wurde der 17-Jährige zu Boden geschubst und mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als seine Begleiterin dazwischenging, ließ der Täter von dem jungen Mann ab. Dieser flüchtete, stellte jedoch laut Polizei bald fest, dass er seinen Rucksack an der Örtlichkeit vergessen hatte.

Rucksack nach Schlägerei in Friedberg gestohlen

Als die beiden zum Tatort zurückgingen, bemerkten sie, dass jemand den Rucksack gestohlen hatte. Vom Täter ist nur bekannt, dass es sich um einen stämmigen Jugendlichen handelt. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)