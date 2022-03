Friedberg

18:00 Uhr

Schulen in Aichach-Friedberg heißen ukrainische Kinder willkommen

Plus Ukrainische Kinder und Jugendliche sollen in den Unterricht aufgenommen werden. Was die Lehrerinnen und Lehrer in Aichach-Friedberg für ihre Integration unternehmen.

Von Noemi Loibl

Schwierige Zeiten erfordern kreative Lösungen. An der Kissinger Grundschule führte der Jugendsozialarbeiter Daniel Meyer deshalb ein "Willkommensheft" mit wichtigen deutschen Sätzen ein. Denn bei einer so wichtigen Mitteilung wie "Ich muss zur Toilette" sollte wohl eher keine Zeit verloren gehen. Wie die Kissinger bereiten sich auch andere Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in den Unterricht vor. Derzeit rechnet das Staatliche Schulamt Aichach mit etwa 100 ukrainischen Kindern und Jugendlichen.

