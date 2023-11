Friedberg

vor 49 Min.

So ergeht es einem Ski-Ass im Skisimulator von Sport Förg

Freerider Sven Kühnel versuchte sich am Alpin-Skisimulator bei Sport Förg in Friedberg. Auch für den Profi war dies eine Premiere.

Plus Der Freerider Sven Kühnel ist sonst in Kamtschatka oder Alaska unterwegs. In Friedberg erzählt er von seinen Abenteuern und testet den Alpin-Skisimulator.

Von Sabine Roth Artikel anhören Shape

Von Friedberg aus muss man zurzeit auf einen Gletscher fahren, um Skifahren zu können. Bei Sport Förg war es am Samstag zumindest möglich, auf einer Skipiste am Alpin-Skisimulator zu fahren. Das probierte zur Eröffnung der Skisaison der Profi-Freerider Sven Kühnel aus. Er erzählte von seinen Abenteuern und davon, wie es am Simulator lief.

Angekündigt war eigentlich der bekannte Freerider Rene Mayer aus München, der aber wegen Krankheit absagen musste. Spontan wurde er von Sven Kühnel vertreten, der ihn schon bei vielen Skiabenteuern begleitet hatte. Im Alter von drei Jahren stand Kühnel schon auf den Skiern und wurde später Profi im Alpin-Skisport. Vor 20 Jahren kam der 39-jährige Münchner zum Freeriding, weil das Fahren abseits der regulären Pisten einfach „das ultimative Erlebnis von Freiheit ist“, sowohl psychisch als auch physisch, wie er sagte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen