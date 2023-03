Unbekannte beschmieren Mauer: 2000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Aichacher Straße 5 in Friedberg die dortige Betonmauer beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Betonmauer ist bereits im Jahr 2022 schon einmal beschmiert und anschließend wieder gereinigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wird sei längerer Zeit dieser Bereich durch Jugendliche als Aufenthaltsort genutzt, welche die Örtlichkeit oft verschmutzt und mit Müllablagerungen hinterlassen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Friedberg unter der 0821/323-1710. (AZ)