Unbekannte reißen zwei Verkehrsschilder samt Fundament heraus

Ein Akt von Vandalismus beschäftigt einmal mehr die Polizei. Die Sachbeschädigung ereignete sich in der Meringer Straße in Friedberg.

Das dürfte auch die Polizei nicht alle Tage zu sehen bekommen. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag an der Meringer Straße in Friedberg zwei Verkehrsschilder aus ihrer Verankerung gerissen - und zwar mit Fundament.

100 Euro Schaden durch Vandalismus in Friedberg

Die Polizei schätzt den hierbei entstandenen Sachschaden auf ca. 100 Euro. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)