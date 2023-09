Unbekannter beschädigt Skoda auf Volksfestplatz

Zu einem Unfall kommt es auf dem Volksfestplatz in Friedberg. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtet.

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, 12. September, auf dem Volksfestplatz in Friedberg. Zwischen 8.50 Uhr und 10.30 Uhr fuhr eine unbekannte Person gegen einen geparkten, schwarzen Skoda und beschädigte. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Wagen entstand ein Schaden hinten rechts an der Stoßstange. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen bittet die Polizei in Friedberg, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)