Unbekannter spritzt Farbe auf Hauswand

Ein Friedberger spritzt eine farbige Flüssigkeit auf eine Hausfassade in Friedberg. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte eine farbige Flüssigkeit auf eine Hausfassade in Friedberg gespritzt. Laut Polizei kam es zu der Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Maria-Alber-Straße gegen 7.30 Uhr.

Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Angaben auf den Täter gibt es bisher nicht. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)