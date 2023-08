Unfallflucht auf Parkplatz: Weißer Mitsubishi beschädigt

Eine Frau parkt ihren Wagen auf einem Parkplatz in Friedberg. Als sie zurückkommt, muss sie einen Schaden an ihrem Wagen feststellen.

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedberger Afrastraße. Die Fahrerin eines weißen Mitsubishi Space star parkte dort ihren Wagen. Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie einen Streifschaden am hinteren linken Kotflügel.

Der Verursacher oder die Verursacherin des Unfalls hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf die unbekannte Person sind nicht vorhanden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)