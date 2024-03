Unfallflucht in Friedberg: Unbekannter beschädigt Auto mit E-Bike

Ein Unbekannter beschädigt ein Auto auf einem Parkplatz mit seinem E-Bike. Die Inhaberin des Pkw ertappt ihn beim Betrachten des Schadens. Daraufhin flüchtet er.

Am Mittwochnachmittag kam es in Friedberg auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäfts Schuh Schmid zu einer Unfallflucht. Laut Polizei kam eine 55-Jährige gegen 14:45 Uhr von ihrem Einkauf zu ihrem geparkten Mini zurück. An ihrem Auto sah sie einen Mann mit seinem E-Bike stehen, der sehr intensiv ihr Fahrzeug betrachtete. Als sie diesen ansprechen wollte, fuhr der Mann weg und blieb auch trotz Ansprechen nicht stehen.

Beim Betrachten ihres Minis, stellte die 55-Jährige einen Schaden am Kotflügel vorne links fest. Dieser könnte rein optisch zu einem Anstoß mit einem Reifen des E-Bikes übereinstimmen. Den Radfahrer konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: circa 180 Zentimeter groß und ungefähr 65 Jahre alt, mit faltigem Gesicht und ohne Brille. Die Schadenshöhe wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)