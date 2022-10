Unfallflucht: Radfahrer streift Auto und hinterlässt 300 Euro Schaden

In Friedberg streift ein Radfahrer auf einem Parkplatz einen silbernen Opel Astra. Der Täter begeht Fahrerflucht und hinterlässt einen Schaden von 300 Euro.

In der Bozener Straße in Friedberg kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Der silberne Opel Astra wollte laut Polizei auf einem Parkplatz links abbiegen und wurde von einem Radfahrer an der rechten Fahrzeugfront touchiert. Der Radfahrer kam von rechts, streifte das Auto und hinterließ dabei einen Schaden von 300 Euro. Er verschwand laut Polizei von der Unfallstelle.

Jetzt bittet die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer: 0821/323-1710 um Hinweise. (AZ)

