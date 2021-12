Friedberg

Verlust für Innenstadt: Drogeriemarkt Müller schließt am 15. Januar

Der Drogeriemarkt Müller in der Friedberger Ludwigstraße schließt am 15. Januar.

Plus Der Drogeriemarkt Müller in der Friedberger Ludwigstraße schließt am 15. Januar nach mehr als 30 Jahren. Die Nachfolge ist geregelt. Was der Umbau für Neuerungen bringt.

Von Sebastian Richly

Dass der Drogeriemarkt Müller in der Ludwigstraße schließen wird, steht schon länger fest. Auf den Hinweistafeln kann man nun auch lesen wann: Am Samstag, 15. Januar öffnen sich zum letzten Mal die Türen des Drogeriemarktes. Dann ist Schluss. Wer auf die Firma Müller folgt und wann die Umbaumaßnahmen fertig sein werden.

