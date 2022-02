Friedberg

vor 17 Min.

Wegen Corona: Verhandlung über Schlagertage wird nochmals verschoben

Plus Weil ein Angeklagter coronapositiv ist, wurde der Betrugsprozess um das Friedberger Schlagerfestival unterbrochen. Nun wird auch aus dem Ersatztermin nichts.

Von Ute Krogull

Eine plötzliche Wende hatte der Schlagertage-Prozess am Augsburger Amtsgericht genommen: Einer der beiden Angeklagten, die unter anderem wegen Betrug vor Gericht stehen, erhielt in einer Pause ein positives Corona-Testergebnis. Die Verhandlung wurde deshalb um eine Woche verlegt. Doch auch an diesem Freitag, 11. Februar, kann sie nicht stattfinden. Wie geht es stattdessen weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

