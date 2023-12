Friedberg

vor 17 Min.

Weihnachten bei 37 Grad: So feiert eine junge Friedbergerin in Südamerika

Plus Tausende Kilometer entfernt von ihrer Familie erlebt Anouk Maier Weihnachten in Kolumbien. Überraschend: Auch dort gibt es heißen Punsch und Weihnachtsmärkte.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Weihnachten - das bedeutet in Deutschland meist Temperaturen um den Gefrierpunkt, oft grauer Himmel, Regen. Für die Friedbergerin Anouk Maier sieht das in diesem Jahr ganz anders aus. Bei ihr sind es gerade weit über 30 Grad, eine Winterjacke ist für die 18-Jährige nur eine ferne Erinnerung. Sie ist nämlich seit rund drei Monaten in Kolumbien. Dort wird natürlich auch Weihnachten gefeiert - vieles ähnelt unserem Fest erstaunlich.

In Kolumbien arbeitet Anouk ein Jahr lang als Assistenzlehrkraft für Englisch und Deutsch. Wobei bisher vor allem der Englischunterricht im Vordergrund stand. "Der eigentliche Lehrer hat gekündigt und so wurden wir ins kalte Wasser geworfen." Anouk ist nicht allein in Riohacha, einer Stadt direkt an der kolumbianischen Küste. Sie lehrt und wohnt mit einem anderen jungen Helfer zusammen, der ebenfalls über die Plattform "Worldwide Volunteers" in das gemeinnützige Projekt vermittelt wurde. Eine eigene Wohnung zu haben, war für Maier eine Umstellung. "Alles selbst organisieren zu müssen, war schon neu."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen