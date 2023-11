Zum Jubiläum gibt es den ganz großen Blechbläserklang

Die Friedberger Ensembles men in blech und abgebrasst treten mit zwei Konzerten in der Vorweihnachtszeit auf. Seit zwei Jahrzehnten pflegen sie diese Tradition und haben sich dabei weiterentwickelt.

Seit 20 Jahren bringen die Musiker von men in blech und abgebrasst vorweihnachtliche Klänge in die Kirchen in und um Friedberg. Am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Radegundis in Wulfertshausen und am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh sind die Konzerte in diesem Jahr zu hören. Der Eintritt ist frei, um Spenden für jeweils einen guten Zweck wird gebeten.

Zu diesem Jubiläum haben sich die Blechbläser etwas Besonderes ausgedacht: Statt wie bisher üblich in zwei getrennten Quintetten musizieren sie in diesem Jahr das ganze Konzert über zu zehnt. "Wir wollten zum 20. Mal schon etwas Besonderes machen und haben beschlossen, als ein großes Blechbläserensemble gemeinsam die Klänge bis in den letzten Winkel der Kirchen zu bringen", sagt abgebrasst-Trompeter Dominik Bolleininger.

Friedberger Blechbläser üben für gemeinsamen Auftritt

Dazu haben sie sich gemeinsam ein Wochenende im Bruder-Klaus-Heim in Violau ins Trainingslager zurückgezogen und an Melodieführung, Akkordbrechungen und Klangbalance gearbeitet. Hornist Martin Nägele meint: "Es ist schon faszinierend, wie wir mittlerweile richtig schwierige Stücke hinbekommen, an die vor 15 Jahren noch kein Gedanke zu verschwenden war." Unterstützung erhalten sie dabei von ihrem langjährigen Freund und Schlagzeuger Markus Kronhofmann, der die Melodien der Brass-Ensembles mit Rhythmik und Effekten untermalt.

Auf dem Programm stehen sowohl Klassiker der adventlichen Musik wie "Großer Herr und starker König" aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium als Euphonium-Solo von Florian Pötzsche, eine Zusammenstellung althergebrachter deutscher Adventsweisen und auch selten zu hörende Stücke wie "The Gospel Hall" von Chris Hazell. Darin beschreibt der Komponist die Stimmung in einer kleinen Gospelkirche zur Weihnachtszeit.

Auftritte von Rehling bis Althegnenberg

Zwischen Rehling und Althegnenberg haben die zehn Blechbläser in den vergangenen 20 Jahren nicht nur eine Menge schöner Momente gestaltet. Es haben sich auch einige Anekdoten angesammelt, über die sich im Nachhinein vortrefflich Schmunzeln lässt. So gab es einmal einen Versuch, eines der Adventskonzerte in einem Augsburger Stadtteil aufzuführen. Leider erschienen dazu nur sieben Zuhörer, also weniger als die Musiker selbst. Diese jedoch genossen die lockere Atmosphäre und den netten Kontakt zu den Künstlern und luden diese anschließend auf ein Getränk ein.

Bei all diesen Aufführungen haben die men in blech und abgebrasst noch nie einen Cent Eintrittsgeld verlangt, sondern die Zuhörer immer um freiwillige Spenden gebeten, die einem guten Zweck vor Ort zukamen. Dabei kamen bisher etwas über 20.000 Euro für Kindergärten, Sozialstationen, das Friedberger Kinderheim, Projekte der Pallottiner und weitere Aktionen zusammen. (AZ)