Fußball-Bezirksliga

Trotz durchwachsener Vorbereitung: FC Stätzling greift nach der Landesliga

Plus Die Vorbereitung lief für den FC Stätzling nicht optimal. Dennoch peilt Trainer Emanuel Baum den Aufstieg an. Ein aufstrebender Torhüter verletzt sich schwer.

Von Sebastian Richly

Mit vielem war Trainer Emanuel Baum einverstanden in der Vorbereitung, doch beim FC Stätzling gab es in der Wintervorbreitung auch Schwierigkeiten. Hinzu kamen Verletzungen, nun hat es auch den wichtigsten Spieler erwischt. Dennoch will der FCS den Landesliga-Aufstieg schaffen. Dafür ist ein guter Start Voraussetzung. Wir analysieren die Situation und wagen eine Prognose.

Fußball: So lief die Vorbereitung beim FC Stätzling

Vorbereitung Mit der Trainingsbeteiligung war Coach Baum nicht ganz zufrieden: „Wir haben einen guten Stamm, da sind alle topfit, aber dahinter fehlt mir das Feuer. Der Konkurrenzkampf ist nicht so groß, wie ich mir das wünschen würde“, so Baum, der noch etwas anderes bemängelt. „Wir konnten nicht wirklich bei uns trainieren und mussten oft kurzfristig auf andere Plätze ausweichen. Das war okay, aber ich hätte es mir anders gewünscht.“ Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse musste der FCS desöfteren auf Kunstrasen ausweichen, meist ging es nach Neusäß. Seit dieser Woche trainiert der Tabellenzweite der Nordstaffel allerdings wieder zuhause. „Berücksichtigt man die Umstände war es eher eine durchwachsene Vorbereitung, dennoch glaube ich, dass wir gut gerüstet sind“, so Baum.

