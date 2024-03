Zukunft des Gasthofs zur Linde: Brauerei muss langfristige Lösung suchen

Plus Die Zukunft der Linde in Friedberg hängt davon ab, wer der Nachfolger von Carmen Tomasini wird. Doch das wird keine leichte Suche für die Brauerei werden.

Carmen Tomasini gibt den Gasthof "Zur Linde" in Friedberg zum Ende des Jahres ab. Ob das nun das Ende für die Traditionswirtschaft ist? Die langjährige Gastronomin glaubt nicht daran. Sie ist sich sicher, dass ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden wird. Sie selbst wird Friedberg jedenfalls mit einem kleineren Lokal erhalten bleiben.

Auch die Brauerei ist ziemlich hoffnungsvoll und hat den Pachtvertrag mit der Immobilieneigentümerin der Linde bereits verlängert. Damit sollten endlich die Gerüchte in Friedberg ausgeräumt sein, dass die Linde abgerissen wird. Dort wird kein Wohnkomplex entstehen. Jedenfalls nicht in nächster Zeit. Bei der Stadt liegt kein Antrag für einen Abriss vor.