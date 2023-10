Ein Blick in die Alte Schule von Haberskirch

Beim Tag der offenen Tür können sich die Bürgerinnen und Bürger selbst ein Bild von dem Gebäude aus dem Jahr 1910 machen und ihre Wünsche für die künftige Nutzung äußern.

Rund 70 Interessierte aller Altersgruppen kamen zum Tag der offenen Tür in der Alten Schule von Haberskirch, die zum Dorfgemeinschaftshaus entwickelt werden soll. Auffällig war allerdings, dass insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner der abgelegenen Kirchholzsiedlung (früher Wochenendsiedlung genannt) nur spärlich vertreten waren. Dabei soll das Gemeinschaftshaus auch für alle weiter entfernt Wohnenden da sein, um den dörflichen Zusammenhalt zu fördern und zu stärken.

Christian Lindermayr vom Ortsentwicklungskomitee (OEK) moderierte den Nachmittag. Der Haberskircher Stadtrat Andreas Beutlrock berichtete u. a. über die äußerst wechselvolle Geschichte des Hauses, das aus dem Jahr 1910 stammt und bis Weihnachten 1963 für den Unterricht genutzt wurde. Beutlrock wünschte sich ein Bürgerhaus, wobei er von den Haberskircher Bewohnerinnen und Bewohnern tatkräftige Mitwirkung während der Bauphase und bezüglich der Umsetzung einforderte. Architektin Hanna Wolf von der Stadt Friedberg informierte über wichtige bauliche Aspekte wie Statik, Brand- und Denkmalschutz. Den Status eines denkmalgeschützten Gebäudes besitze die alte Schule inzwischen bereits, da sie herausragend in den Ort passe. Die reine Gebäudenutzfläche beträgt übrigens 425, die gesamte Geländefläche 818 Quadratmeter.

Sie besuchten einst selbst die Schule in Haberskirch und kamen jetzt zum Tag der offenen Tür zurück. Als Jüngster in der Runde setzt sich Paul Kölbl (Vierter von links) für den Umbau zum Bürgerhaus ein. Foto: Rupert Pfau

Nach einem eigens zum aktuellen Anlass getexteten Liedvortrag von Rupert Pfau an Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann gerichtet nahm sich dieser die Zeit, das Projekt Bürgerhaus aus Sicht der Stadt etwas genauer zu erläutern. Fast 700.000 Euro habe Friedberg für den Erwerb des Objekts hinlegen müssen, doch jetzt – nach Corona und trotz eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten – gehe es wieder weiter. Auch er hoffe natürlich auf reges Haberskircher Bürgerengagement. Und so soll das künftige Dorfgemeinschaftshaus einmal ein Schmuckstück für den Ortsteil werden, ähnlich wie die restaurierte alte Schule im benachbarten Derching. Das Projekt mache Sinn, so der Bürgermeister, und in Anspielung auf das vorausgegangene Lied schmunzelte er: "Ewig wollen wir nicht mehr warten!"

Michaela Fendt (Abteilungsleiterin Stadtplanung) bat anschließend alle Anwesenden, ihre konkreten Vorschläge und Nutzungsideen für das Bürgerhaus an der Übersichtstafel anzuheften, um so ein Meinungsbild der Dorfbewohner zu bekommen. Mit der Auswertung wird sich in Kürze das lokale OEK-Team näher befassen. Der hier noch zur Schule gegangene Paul Kölbl führte unterdessen in kleineren Gruppen durch den Altbau und konnte auch mit einigen Anekdoten von anno dazumal aufwarten.

Braucht Haberskirch einen Bürgerhausverein?

Bei der Schulbesichtigung am Tag der offenen Tür hatte die Haberskircher Öffentlichkeit erstmals seit Jahrzehnten überhaupt die Möglichkeit, das Innenleben des ansonsten unzugänglichen Gebäudes unter die Lupe zu nehmen. Bisher existiert noch kein Bürgerhausverein oder Ähnliches, der die Umbauphase organisieren bzw. koordinieren könnte, sodass vermutlich vieles an ein paar wenigen fleißigen "Hauptkümmerern" hängen bleibt. Darum geht es erwartungsvollen Ortsbewohnern ähnlich wie Bürgermeister Eichmann bei seinem Schlusswort: "Ich bin gespannt, was bei dem Projekt herauskommt." (AZ)