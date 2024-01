Handball

vor 53 Min.

Überflieger und Sieglose: So sieht es zur Halbzeit bei den Handballteams aus

Plus Bei den heimischen Handballteams ist Halbzeit. Wir blicken auf die bisherige Saison der Mannschaften des TSV Friedberg und des Kissinger SC.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Rund die Hälfte der Saison ist bei den heimischen Handballmannschaften gespielt. Vor dem Neustart nach der Winterpause werfen wir einen Blick auf die bisherige Saison. Für eine Mannschaft läuft es, wie am Schnürchen, ein Team wartet noch auf den erstren Sieg.

Die Handballmänner des TSV Friedberg sind nach dem Abstieg aus der Bayernliga nach der Hälfte der Spiele in der Landesliga Süd auf dem fünften Platz. Die junge Mannschaft hat einen guten Start erwischt, verlor am dritten Spieltag erstmals. Ende Oktober katapultierten sich die Handballer nach einer 6:2-Zwischenbilanz dann mit zwei Niederlagen am Stück aus dem Rennen um Platz eins. „Besonders die zweite Niederlage gegen Bayern ärgert mich heute noch“, sagt Trainer Udo Mesch. „Insgesamt hatten wir zu starke Schwankungen, teilweise auch innerhalb einzelner Spiele. So verlieren wir dann deutlich in Niederraunau zum Auftakt der Rückrunde und sind nur Fünfter.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen