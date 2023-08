Kissing

Abgase, Lärm und Stau: So leidet Alt-Kissing unter der B2-Sperrung

Plus Täglich schieben sich Wagenkolonnen durch Alt-Kissing - obwohl die offizielle Umleitung wegen der gesperrten B2 anders verläuft. Eine enorme Belastung für die Anwohner.

Von Anna Katharina Schmid

Hitze glüht in den schmalen Straßen. Autos schieben sich die Bachernstraße hinunter, ein Bus schafft es nur knapp um die Kurve, zwei Fahrradfahrerinnen halten die Kolonne auf. Es wird gehupt, ein Mann schimpft aus seinem geöffneten Wagenfenster. Für den enormen Verkehr, der durch die Sperrung der B2 in Kissing entsteht, ist der Altort nicht gemacht. Anwohnerinnen und Anwohner leiden massiv. Davon zeugt eine Flut an Reaktionen auf einen Aufruf unserer Redaktion in den sozialen Netzwerken. Sie berichten nicht nur vom täglichen Lärm, sondern auch gefährlichen Situationen und Beschimpfungen.

Alt-Kissing ächzt unter dem Verkehr

Denn die offizielle Umleitung verläuft auch weiträumig über Ried - doch wie so oft halten sich viele nicht daran. Die Menschen in Kissing erzählen: "Es ist wirklich eine Katastrophe", fasst Franziska Bernhard zusammen, die in der Ottmaringer Straße wohnt. Selbst hier zwängten sich Lastwägen hindurch, das enge Bahngässchen sei komplett überlastet. Bei vielen liegen mittlerweile die Nerven blank: "Leute beschimpfen sich oder hupen, sobald man versucht, aus der Einfahrt zu kommen." Kinder trauten sich nicht mehr über die Straße, weil man sie kaum überqueren könne. Nicht mal in der Nacht beruhige sich der Verkehr.

