Vier Wochen Großbaustelle: Im Sommer wird die B2 in Kissing erneuert

Die B2 in Kissing wird ab dem 14. August vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Bahnhofstraße gesperrt. Autofahrer aus der Region müssen sich auf eine Umleitung einstellen.

Eine große Baustelle steht diesen Sommer in Kissing an. Die B2 wird vom Kreisverkehr bis zur Einmündung der Bahnhofstraße erneuert. Vier Wochen muss dafür die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Das staatliche Bauamt Augsburg hat die Arbeiten in die Sommerferien gelegt in die Zeit von Montag, 14. August, bis Montag, 11. September. Für die Kissingerinnen und Kissinger bringt das zwar erst einmal die Baustellen-Belastung – aber danach auch eine Verbesserung.

Vor einigen Jahren war bereits der Abschnitt vom Schwabhof bis vor dem Kreisverkehr dran, jetzt geht es weiter. Wie Christoph Eichstaedt vom staatlichen Bauamt erklärt, ist vor allem der Asphalt im Kreisverkehr in einem schlechten Zustand, die Oberfläche hat viele Risse. An die 20.000 Fahrzeuge kommen täglich durch Kissing, darunter auch viel Schwerlastverkehr. "Die Straße ist hochbelastet und an der Grenze dessen, was eine Ortsdurchfahrt überhaupt noch leisten kann", sagt er.

B2 bekommt in Kissing einen lärmarmen Asphalt

Verbunden ist das mit einem starken Verschleiß, der im Durchschnitt alle 15 Jahre eine Sanierung erfordert. Im Bereich des Kreisverkehrs wird der Asphalt zwölf Zentimeter tief abgefräst und erneuert. Beim Straßenabschnitt bis zur Einmündung der Bahnhofstraße sei dagegen ein Austausch von 10,5 Zentimeter ausreichend. Hier erwartet die verkehrsgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner eine gewisse Entlastung.

Denn als oberste Deckschicht trägt hier das staatliche Bauamt einen lärmarmen Asphalt auf. "Das wird man deutlich spüren", verspricht Eichstaedt. Allerdings lasse die Wirkung des Asphalts mit zunehmender Abnutzung auch wieder nach. Nach ca. fünf Jahren werde sich der Effekt nach und nach wieder abschwächen meint er. "Ich halte es trotzdem für sehr sinnvoll. Bei einem Kind ist das immerhin mehr als die ganze Grundschulzeit", sagt er. Rund 50.000 Euro wird die Straßensanierung insgesamt kosten.

Die B2-Baustelle war auch Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Denn im Zuge der Arbeiten wird auch gleich der Geh- und Radweg ausgebessert: Es werden Bordsteine abgesenkt und der Gehwegbelag angepasst, weiter werden Bordsteine entlang der Fahrbahn erneuert. Auch der Radweg vom Kreisel bis zum Schwabhof wird im Zuge der Baustelle saniert.

Baustelle in Kissing: Gehweg wird gleich mit erneuert

Da wegen der Sperrung bereits auf diesem Abschnitt der Straße weniger Verkehr herrscht, können die Fahrradfahrer auf die Straße umgeleitet werden. Für die Arbeiten an Geh- und Radweg muss sich die Kommune Kissing mit 10.000 Euro beteiligen. "Es ist nur sinnvoll, dass wir das gleich mitmachen lassen", sagte Bürgermeister Reinhard Gürtner.

Johann Oberhuber (SPD) äußerte sich zum Ausweichverkehr. Er erinnerte an eine frühere Sperrung der B2. Damals war es im Bereich der Bachgasse wegen parkenden Autos zu massiven Rückstauungen gekommen. Schließlich habe man für die Baustellenzeit beidseitig ein Halteverbot verhängt und damit sei es viel besser geworden. Er regte an, eine solche Regelung diesmal gleich im Vorfeld in die Wege zu leiten. Bürgermeister Gürtner gab ihm recht und fügte hinzu: "Da wird schon ein bisschen was auf uns zukommen durch die Umleitung."

Sperrung der B2 sorgt für Schleichverkehr in Kissing

Tatsächlich ist die Regelung des Verkehrs eine gewisse Herausforderung. Das staatliche Bauamt hat schon Strecken ausgearbeitet, die entsprechend ausgeschildert werden. Die großräumige Umfahrung erfolgt von Augsburg kommend über Ottmaring, Bachern und Ried, Hörmannsberg und Mering. Doch Schleichverkehr lässt sich nicht verhindern.

Die Ortsansässigen werden eher kleinere Straßen nutzen und kleinräumiger umfahren. "Die ersten beiden Tage gibt es meistens ein bisschen Chaos, aber dann spielt es sich ein" meint Eichstaedt. Vorteil in den Sommerferien ist, dass keine Schulbusse betroffen sind und insgesamt etwas weniger Verkehr auf der Straße ist.