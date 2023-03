Ärger über Verkehr in Kissing: Warum wird das Parken nicht kontrolliert?

Plus Bei der Bürgerversammlung in Kissing machten einige ihrem Ärger Luft. Gleich mehrere Beschwerden betrafen den Verkehr, das Parken und gefährliche Straßen.

"Entschuldigung, das ist uferlos", lautete das Fazit des Bürgers Stefan Lenz zum Parken in Kissing. Die Gemeinde verändere sich als Einzugsgebiet von München seit 15 Jahren stark. "Das haben nicht Sie, Herr Gürtner, in Ihrer Amtszeit verschlafen - aber Kissing hat es verschlafen." Er war nicht der einzige, der sich bei der Bürgerversammlung über den Verkehr in der Gemeinde beschwerte.

Für ihn sei die Situation kaum auszuhalten. "Es wird nichts überwacht, kein Ordnungsamt kontrolliert dieses Wildwestparken hier." Autos parkten in die falsche Richtung und blockierten Fußwege. "In der Straßenverkehrsordnung steht, Einfahrten sind für Autos freizuhalten", sagte Lenz. Er sehe jedoch gerade in der Kornstraße, dass die Einfahrten voll mit Kinderspielzeug seien und die Fahrzeuge eben doch auf der Straße stünden. An einer Kreuzung sei er einmal fast umgefahren worden, so wenig Platz blieb für den fließenden Verkehr. "Da geht es nicht um Parkplatznot, sondern um fehlende Kontrolle." Für seinen Beitrag erhielt Lenz lauten Applaus.

Muss der Verkehr in Kissing überwacht werden?

Auf Anfrage der Redaktion äußerte sich Bürgermeister Reinhard Gürtner dazu. "Es wäre ein enormer Aufwand, den Verkehr zu überwachen." Dazu fehle es an Personal, die Verwaltung sei ausgelastet. Selbst, wenn man einen externen Dienstleister beauftrage, nähmen Absprachen viel Zeit in Kauf. Er verstehe jedoch, wie wichtig das Thema ist und verwies auf INSEK, bei dem einige Maßnahmen für den Verkehr entwickelt werden.

Martin Krey richtete eine schriftliche Anfrage zur Situation in der Schwabenstraße. Dort ist ein verkehrsberuhigter Bereich - eigentlich. Er beobachte jedoch täglich zahlreiche Autos, die nicht auf Grundstücke fahren. "Die Schwabenstraße ist als Anliegerstraße konzipiert und nicht für viel Durchgangsverkehr ausgelegt." Marcus Kaiser beantragte ebenfalls schriftlich, die Bürgerinnen und Bürger darauf hinzuweisen, Mülltonnen nicht auf die Gehwege zu stellen. Zudem wünsche er sich einen sichereren Schulweg für die Kissinger Kinder und fragte nach, ob man an der Thomas-Mann-Straße das Schild zum verkehrsberuhigten Bereich um den Verweis auf Schrittgeschwindigkeit erweitern könne. "Das ist nicht zulässig", entgegnete Gürtner. Für die Thomas-Mann-Straße sowie die Schwabenstraße kämen Geschwindigkeitsmessanlagen infrage. Diese zeigten nicht nur Smileys für Autofahrerinnen und -fahrer, sondern sammelten auch Daten über den Verkehr.

Bürgermeister fordert mehr Rücksicht in Kissing

Bernhard Weidel erkundigte sich, was Kissing dem großen Verkehrsaufkommen entgegensetzen will und was getan wird, um das Fahrradfahren attraktiver zu gestalten. Das sei durch in INSEK im Gespräch, erwiderte Gürtner. Im Landkreis gebe es genauso viele Autos wie Einwohnerinnen und Einwohner. "Die müssen irgendwo hin." Ferner appellierte Gürtner an die Kissingerinnen und Kissinger, sich an die Geschwindigkeiten und Parkverbote zu halten. "Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen."