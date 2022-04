Ausstellung in Mergenthau: "Lebensraum Garten" beginnt am Freitag

Plus Ein Lichtblick für Gartenfans und Aussteller: Am Wochenende können sie sich auf die Gartentage auf Gut Mergenthau bei Kissing freuen. Es ist viel geboten.

Monika Fottner strahlt. Bald herrscht wieder Trubel auf ihrem Gut, bis zu 15.000 Menschen könnten Ende April über die Kieswege und Wiesen schlendern. Die Gartenschau "Lebensraum Garten" startet nach einer zweijährigen Pause wieder. "Wir freuen uns darauf, den Leuten endlich etwas Farbenfrohes zu bieten", sagt Fottner, die mit ihrem Lebensgefährten Ulrich Resele die Gartentage auf Gut Mergenthau bei Kissing organisiert. Es ist eine der ersten großen Veranstaltungen im Landkreis - und in vielerlei Hinsicht besonders. Einiges hat sich in der Zeit verändert.