Bei der Kissinger Bücherei steigen die Ausleihzahlen

Plus Büchereileiterin Petra Scola freut sich über viele Neuanmeldungen. Die Lichtanlage wurde renoviert und es gibt weitere Neuerungen.

Von Heike Scherer

Petra Scola zeigt die neu eingerichtete Herbstecke mit Büchern zu Handarbeiten, Haushalt und Wohlfühlen in der kühleren Jahreszeit. Damit es richtig gemütlich aussieht, hat sie für den Tisch eine schöne neue Lampe eingekauft. Außerdem gibt es einen weiteren Tisch mit Romanen und Sachbüchern für den Herbst. Zwei interessante Vorträge stehen im Oktober und November auf dem Programm.

Kissinger Bücherei bekommt die Auswirkungen des Sturms zu spüren

Statt drei Wochen Schließungszeit musste die Bücherei Kissing noch eine vierte Woche geschlossen bleiben. „Mitten in größeren Umbauarbeiten unserer Lichtanlage, einer energetischen Sanierungsmaßnahme, wurden aufgrund des Unwetters unsere Elektriker für dringende Reparaturen an gemeindlichen Gebäuden abgezogen“, erklärt Petra Scola. Die Leserinnen und Leser hätten aber dadurch keine finanziellen Nachteile gehabt, in den vier Wochen seien zudem noch viele Verbesserungen vom Team durchgeführt worden.

