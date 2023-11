Christbaumkönigin und Ministerin greifen auf Mergenthau zur Säge

Plus Die bayerische Christbaumsaison wird auf Gut Mergenthau eröffnet - und damit erstmals auf einem Bio-Betrieb. Dazu kommen zwei Königinnen und Ministerin Kaniber nach Kissing.

Ministerin und Königin griffen auf Gut Mergenthau bei Kissing gemeinsam zur Säge, um eine prächtige Nordmanntanne zu fällen. Es war der offizielle Auftakt der bayerischen Christbaumsaison, der in diesem Jahr illustre Gäste in den Landkreis Aichach-Friedberg führte. Neben Forstministerin Michaela Kaniber kamen auch die bayerische Christbaumkönigin und die bayerische Biokönigin. Denn die Saisoneröffnung fand heuer zum ersten Mal auf einem Biobetrieb statt.

Als die Politikerin auf den Parkplatz fuhr, wurde sie schon von Gutsbesitzerin Monika Fottner, ihrem Sohn Maximilian Fottner und ihrem Lebensgefährten Ulrich Resele, aber auch von der bayerischen Christbaumkönigin Sophia Adlberger, der bayerischen Biokönigin Raphaela I. alias Raphaela Lex sowie dem Vorsitzenden des Vereins Bayerischer Christbaumanbauer Thomas Emslander begrüßt. Ebenso waren die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und Simone Strohmayr sowie Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner zu dem Anlass gekommen.