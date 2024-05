Ein Reiseautor erzählt: „Eisbärenfleisch schmeckt nach Schuhcreme“

Thomas Bauer reist klimaneutral zu seiner Lesung in der Kissinger Bücherei an. So schützte er sich vor den Gefahren auf seinen Reisen.

Mit seiner interaktiven Lesung mit Livemusik nahm Reisebuchautor Thomas Bauer sein Publikum in der Bücherei Kissing mit auf seine Abenteuerreisen rund um die Welt. Im Rahmen der Klima-Lesestaffel 2024 reisen Autorinnen und Autoren von April bis Juni von den Alpen bis zur Nordsee in 50 Städten zu ihren Lesungen im Zeichen der Nachhaltigkeit entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. „Und unsere Bücherei in Kissing ist auch dabei“, freute sich Leiterin Petra Scola. Thomas Bauer stellte sein neues Buch „Neugier auf die Welt“ vor, das 80 Geschichten sowie Rätsel von Orten, die ihn geprägt haben, enthält und gestaltete seine Lesung sehr spannend, mit abwechselnder Diashow samt musikalischer Untermalung durch selbst komponierte Live-musik.

Mit dem Velomobil durch die USA

E-Gitarrenklänge mit Gesang und wurden durch die Perkussionistin Bettina Raithel mit teils besonderen Klängen eines Flexatons sowie eines Xylofons aus Serpentinit-Steinen und Holzelementen passend zur Diashow begleitet. Los ging es mit Bildern von Bauers Stationen in den USA, die mit dem selbst komponierten Song „Paddle Steamer“ untermalt wurden. Bauer fuhr dabei mit dem Velomobil etwa 3000 Kilometer von der kanadischen Grenze am Mississippi entlang nach New Orleans. „Ich reise gerne mit besonderen Fahrzeugen um die Welt. Das Velomobil war für mich ein Türöffner für Gespräche mit den Menschen vor Ort“, sagte er.

Insgesamt habe er schon etwa 80 Länder bereist. Angefangen hatte alles vor 20 Jahren, als Bauer auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela unterwegs war. „Dies war für mich die Initialzündung für noch größere Reisen“, verriet er. Anschließend erzählte Bauer von seiner Reise durch Südamerika, insbesondere über seine Herzensregion Lateinamerika, an der ihn vor allem die lebendige Art der Menschen faszinierte. Er las aus seinem früheren Buch „Die Gesichter Südamerikas“ und berichtete von Erlebnissen in Peru und Bolivien, wo er auf 5000 Metern Höhe ohne Strom und Wasser auskommen musste.

Thomas Bauer hat bisher 14 Bücher veröffentlicht

Bisher hat Bauer 14 Bücher veröffentlicht. Nach dem Vortrag folgte wieder eine Diashow mit Bildern von wunderschönen Stränden der Karibik, Segelbooten und Sonnenuntergängen. Zwischendrin konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen. Bauer wurde u. a. gefragt, ob er auf seinen Reisen mit Gefahren konfrontiert war. „Gefahren kann man durch Information und gute Kommunikation mit den Einheimischen umgehen“, sagte er. Das Publikum hörte gebannt zu, als er berichtete, wie er in Bolivien drei Entführungsversuchen durch falsche Polizisten, die ihn ins Auto locken wollten, entgangen war.

In Japan musste er sich zuerst mit vielen fremden Regeln vertraut machen. Dort unternahm er auch eine Wanderung als Pilger mit passender Kleidung und startete in Osaka mit anschließender Umrundung der Insel Shikoku. Er hatte in sechs Wochen rund 1300 Kilometer zurückgelegt und 66 Tempel besucht. Den Abschluss seiner Lesung bildeten die Erlebnisse in Grönland. Nach seiner Ankunft in Reykjavik und fast viertägiger Anreise kam Bauer endlich an seinem Ziel in Ostgrönland an. Bei Temperaturen von minus 42 Grad war er mit einem einheimischen Jäger unterwegs und probierte dort auch Eisbärenfleisch. „Das schmeckt nach Schuhcreme und Lederlumpen“, sagte er und lachte. Auf die Frage, was die wichtigste Erkenntnis auf seinen Reisen gewesen sei, lobte er die Hilfsbereitschaft vieler Menschen.