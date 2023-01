Für Kissings Bürgermeister vergeht die Zeit wie im Flug

Plus Reinhard Gürtner blickt beim Neujahrsempfang der CSU auf 2022 zurück, das viele Herausforderungen brachte. Zu Gast ist der Europaabgeordnete Markus Ferber.

Als ein wiedergewonnenes Stück Lebensqualität bezeichnete der Kissinger Bürgermeister und CSU-Vorsitzende Reinhard Gürtner die Möglichkeit, wieder den Neujahrsempfang seiner Partei in der Paartalhalle feiern zu können. Gürtner nützte die Gelegenheit, um auf seine bald vierjährige Amtszeit zurückzublicken. Die Zeit sei aufgrund der Fülle an Aufgaben wie im Flug verronnen.