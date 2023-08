"Hat durchgeregnet wie nichts": Geschäfte von Unwetter stark betroffen

Nach dem Unwetter in Kissing fragen sich viele Menschen, ob die Läden geöffnet haben. Einige haben tatsächlich Schäden davongetragen, die meisten sind aber offen.

Die Unwetterschäden in Kissing sind immens. Auch die Geschäfte in der Gemeinde sind betroffen. In den sozialen Medien sorgt die Lage für Verwirrung. Welche Märkte derzeit geöffnet haben, diese Frage stellen sich offensichtlich viele Kissinger. Die Verunsicherung wird noch durch Fotos vergrößert, die zeigen, dass im Lidl teilweise Regale leer waren. Wir haben nachgefragt, welche Läden offen haben - und welche Schäden die Geschäfte zu verzeichnen haben.

Die Auswirkungen des Unwetters bei Edeka Stegmann sind so stark, dass die Filiale erst am Donnerstag wieder öffnet - Wassereimer versperren derzeit noch den Zugang. Ein neben dem Geschäft liegender Baum zeugt von der Schwere des Ereignisses. "Wir haben mehrere Löcher im Dach, hier hat es durchgeregnet wie nichts", sagt Marktleiterin Claudia Stegmann. Am Donnerstag sollen Kundinnen und Kunden davon aber nichts mehr spüren. "Wir öffnen dann ganz normal, ohne Einschränkungen."

Bei BayWa in Kissing sind bestimmte Produkte nicht mehr brauchbar

Auch beim V-Markt in der Grünzweigstraße hat das Unwetter Schäden angerichtet. So wurden alle 25 Dachluken in Mitleidenschaft gezogen. Geöffnet hat das Geschäft dennoch. "Wir haben das Wasser weitgehend aus den Gängen herausbekommen", sagt Filialleiter Fritz Niederwald. Überall im Geschäft sind Planen aufgehängt, durch die das Wasser in alle möglichen Behältnisse geleitet wird. Natürlich könne an der ein oder andere Stelle noch Wasser auftauchen. "Aber die Kundinnen und Kunden können einkaufen wie immer", versichert Niederwald.

10 Bilder Unwetter in Kissing: So schwer hat es die Geschäfte getroffen Foto: Sarah Mayr

Das ist auch bei BayWa Baustoffe möglich. Das Geschäft hat ganz normal geöffnet, auch am Montag nach dem Unwetter konnten die Kundinnen und Kunden einkaufen. Zumindest eine kleine Einschränkung gibt es aber: Wer derzeit Mineralwolle oder Dämmung braucht, muss sich etwas gedulden. "Die waren im Außenbereich gelagert und sind kaputt", erklärt Filialleiter Dominik Kranz. Beschädigt wurde außerdem die Dachkuppel - sowohl im Lager als auch im Verkaufsbereich.

Nach heftigem Unwetter: Aldi und Lidl in Kissing sind geöffnet

Aldi Süd ist derweil regulär geöffnet. Laut der Pressestelle des Unternehmens sind keine nennenswerten Beschädigungen zu verzeichnen. Auf eine Anfrage nach möglichen Schäden oder Einschränkungen antwortete die Pressestelle von Lidl bis zum Redaktionsschluss nicht, die Filiale ist jedoch geöffnet.