Kissing macht Weg frei für neuen Kommandowagen der Feuerwehr

Plus Jetzt fließen die Gelder für die Kissinger Feuerwehr, doch im Gemeinderat wird zunächst darüber diskutiert, wo das Fahrzeug untergebracht werden soll.

Von Edigna Menhard

Ein speziell ausgestatteter Kommandowagen hat seinen Preis. Die Feuerwehr Kissing hat in einem Konzept aufgelistet, dass sich das günstigste Angebot für ein solches Fahrzeug auf 55.716,91 Euro beläuft. Weil der Feuerwehr aber für die Beschaffung des Kommandowagens zweckgebundene Spenden in Höhe von 30.000 Euro zugesichert wurden, bleibt für die Gemeinde nur noch ein Anteil von 25.716,91 Euro offen. In der Gemeinderatssitzung hat man diese Mittel nun bewilligt.

