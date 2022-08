In der Kissinger Heide sind seltene Tiere und Pflanzen aus vielen Regionen heimisch

Plus Nicht weit entfernt vom Weitmannsee bei Kissing wachsen seltenste Pflanzen und leben vom Aussterben bedrohte Tiere. Doch dieses außergewöhnliche Ökosystem ist in Gefahr.

Winzig klein ist das Ei, nicht mal einen Millimeter groß – und dennoch ist es der Bestandteil einer ziemlich verrückten Seite der Evolutionsbiologie. Christina Niegl vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg hat es auf einem Kreuz-Enzian mitten auf der Kissinger Heide entdeckt und zeigt es Dr. Eberhard Pfeuffer. Der Naturfreund, der bereits vier Bücher über den Lech geschrieben hat, ist ebenso ein Kenner dieser Region. Die beiden haben sich mit unserer Redaktion zu einem kleinen Rundgang getroffen.