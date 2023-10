Kissinger SPD holt 75-jähriges Bestehen mit einer Feier nach

Vor zwei Jahren war ein Fest für den Kissinger Ortsverein wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Ortsvorsitzender Alexander Dollinger gibt ein Versprechen.

Die Musiker "Kissinger" spielten zum 77-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins im Dr.-Zimmermann-Haus auf und ein buntes Programm erwartete die zahlreichen Besucher im Dr. Zimmermann Haus am Ort. Unter den Ehrengästen waren Ronja Endres, Vorsitzende der Bayern SPD, Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr und Landtagsabgeodnete Simone Strohmayr. Alexander Dollinger freute sich, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen waren.

Während der Veranstaltung gab es eine Powerpoint Präsentation über die Geschichte und Entwicklung der Gemeinde Kissing. Erster Höhepunkt war ein Gespräch zwischen Altbürgermeister Manfred Wolf und der Landtagsabgeordneten Strohmayr über die Entwicklung des Ortes und dem Einfluss der Kissinger SPD seit 1946. Danach sprach die Vorsitzende der SPD Bayern, Ronja Endres. , Dollinger überreichte ein Bierpräsent aus dem Wittelsbacher Land an seinen Stellvertreter Christopher Krupp, mit dem er zusammen die Veranstaltung organisiert hatte. Zum Abschluss der Veranstaltung blickte der Dollinger nach vorne, auch in der Zukunft werde der SPD Ortsverein sich in allen Belangen für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kissing mit vollem Engagement einsetzen. (AZ)