Kritik: Spricht der Kissinger Jugendtreff nur jüngere Jugendliche an?

Der Jugendtreff in Kissing ist seit November geöffnet, der Andrang ist groß. Aus dem Gemeinderat kommt nun Kritik – nicht für alle sei das Angebot geeignet.

Mehrere Eltern hätten sie bereits darauf angesprochen. "Für ältere Jugendliche ist das Jugendzentrum nicht der Renner", gab Marion Lang ( SPD) in der Sitzung des Kissinger Gemeinderates zu bedenken. Grund hierfür seien vor allem die Öffnungszeiten.

Kissinger Jugendtreff ist seit Ende 2022 wieder geöffnet

Nach dem längeren Leerstand ist der Treff an der Paartalhalle seit November wieder geöffnet, allerdings nur an drei Tagen unter der Woche. Lang erkundigte sich danach, ob es Pläne gebe, die Zeiten bald auszuweiten. Geschäftsführer Stefan Gillich ging näher auf die Absprachen mit dem Träger ein, der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg (KJF). Wie vereinbart, arbeite Personal mit zweimal 30 Stunden. Das Ausweiten der Öffnungszeiten sei eine finanzielle Frage – denn das werde teurer für die Gemeinde. Die KJF arbeite bereits daran, zusätzliche Honorarkräfte einzusetzen, trotzdem plädierte er dafür, erst einmal abzuwarten. "Vielleicht geben wir der KJF und den beiden Mitarbeitern Zeit, die Pädagogik dort zu entwickeln und umzusetzen. Sie haben gefühlt gerade erst angefangen."

Dem stimmte auch Michael Eder zu, Fraktionsvorsitzender der CSU und Jugendbeauftragter. Der Treff habe ein komplett neues Konzept, das die Jugendlichen gut annehmen. "Ja, sie sind jünger als früher. Aber das Jugendzentrum ist nicht auf bestimmte Altersstufen festgelegt." Man habe bereits überprüft, ob die beiden Mitarbeiter es stemmen könnten, die Öffnungszeiten zu erweitern. "Bei über 20 Kindern müssen sie den Auflagen nach aber zu zweit sein, das geht allein nicht." Zudem betreue das Personal nicht nur den Jugendtreff, sondern mache zusätzlich Streetwork, also aufsuchende Jugendarbeit.

Lang erwiderte, es gehe ihr nicht um Kritik am Personal oder dem Konzept. "Aber wo gehen die älteren Jugendlichen, die aber noch nicht in Kneipen oder Clubs können, an anderen Tagen hin? Sie fallen durchs Raster." Die Gemeinde sei hier in der Verantwortung, sich etwas zu überlegen. Bürgermeister Reinhard Gürtner teilte die Meinung von Gillich und Eder und schloss damit die Diskussion. "Geben wir den beiden doch erst einmal Zeit."