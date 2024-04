Mehr als 5000 Euro Schaden bei Unfall mit Fahrerflucht

In Kissing muss ein 60-Jähriger einem PKW auf seiner Spur ausweichen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein 60-Jähriger fuhr am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr mit seinem Pkw am Ortsbeginn Kissing aus dem Kreisverkehr in die Münchner Straße ein. Hier kam ihm laut Polizei auf seiner Spur ein Fahrzeug entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich er nach links aus und touchierte die dortige Verkehrsinsel.

Hierbei entstand ein Sachschaden von 5100 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/ 323-1710. (AZ)