Krematorium in Kissing soll erweitert werden

Das Krematorium in Kissing wurde bereits 2021 erweitert, nun sollen weitere Ofenanlagen folgen.

Plus Mehr Platz für würdige Abschiede: Der Eigentümer will das Krematorium in Kissing vergrößern. Er plant unter anderem zwei weitere Ofenanlagen.

Die Skizze des erweiterten Krematoriums wurde im Kissinger Bauausschuss kritisch diskutiert. Zwei weitere Ofenanlagen, Flächen für Leichenbeschau und Verabschiedungsraum: Der Eigentümer der Einrichtung will die bestehenden Räume im Norden Kissings vergrößern. Das kann er jedoch nicht ohne Weiteres umsetzen.

Denn der derzeit gültige Bebauungsplan auf dem Gebiet deckt eine Erweiterung des Gebäudes nicht, es bräuchte ein Änderungsverfahren. Wie zweiter Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr betonte, gehe es hier zunächst um eine Vorberatung, den Aufstellungsbeschluss müsse der Gemeinderat treffen. Ein Scoping-Termin mit dem Landratsamt habe ergeben, dass eine Änderung des Bebauungsplanes durchaus möglich sei. Fraktionsvorsitzender der CSU, Michael Eder, begrüßte diese Richtung. "Es ist gut, dass wir das anschieben, damit der Eigentümer erweitern kann." Bei der vorliegenden Skizze sieht er jedoch viel Handlungsbedarf: "Gerade was das Biotop und die Stellplätze angeht. Das muss im Verfahren erarbeitet werden."

