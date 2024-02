Kissing

Nach dem Jakobsweg krempelte eine Kissingerin ihr Leben um

Plus Ein Wendepunkt: Nach der ersten Pilgerreise kündigte die Kissingerin Christina Bolte ihren Job und veränderte ihr Leben von Grund auf. Was trieb sie dazu an?

Von Anna Katharina Schmid

Damals war es ihr noch nicht bewusst, wie stark die Erfahrung sie verändern würde. Der Jakobsweg – einfach eine andere Art Urlaub, dachte Christina Bolte aus Kissing. Nur zwei Wochen war sie bei ihrem ersten Mal 2007 unterwegs, mit Start in Pamplona in Spanien. Rückblickend sagt sie: "Das war ein Wendepunkt in meinem Leben." Sie verließ ihren Job, machte sich selbstständig. Über ihre Erfahrungen sprach die 49-Jährige kürzlich auf dem "Speaker Slam", einer internationalen Veranstaltung, die heuer in Rheinland-Pfalz stattfand. Ihre Rede "Vom Jakobsweg fürs Business lernen" erhielt viel Zuspruch und einen Preis.

Erstes Pilgern prägte das Leben der Kissingerin

Die zwei Wochen, so kurz sie auch waren, hätten den Stein ins Rollen gebracht, erzählt Bolte. Sie arbeitete damals in der Automobilindustrie im Controlling. "Ein leistungsorientierter Job, es ging vor allem um Schnelligkeit." Zwischenmenschliches spielte keine Rolle, der Umgang miteinander war eher kühl und unpersönlich. Dazu habe auch die Einstellung gepasst, die Bolte damals besaß: "Ich war arrogant. Ich dachte, ich weiß, wie das Leben funktioniert." Dann ging sie mit vielen anderen Pilgerinnen und Pilgern auf dem Jakobsweg – und die Ansicht bröckelte.

