Schach, Ubongo, Twister: In Kissing wird vier Tage lang gezockt

Die Spieletage finden zum ersten Mal in der Kissinger Paartalhalle statt. Am Wochenende können dort Familien und Freunde neue Spiele entdecken.

Zwei Schüler brüten in der Kissinger Paartalhalle über einer Partie Schach, eine Gruppe hat sich in "Die Siedler von Catan" vertieft. Gut angenommen werden die ersten Kissinger Spieletage, die am Donnerstag begonnen haben und noch bis einschließlich Sonntag dauern. Am Wochenende ist Diana Pfaffl vom Vorstand des Kreisjugendrings da, die alle Spiele genau erklären kann.

Matthias und Xaver nutzen die Zeit in der Paartalhalle für eine Partie Schach. Xaver lernte es mit zehn Jahren in der Mittagsbetreuung und Matthias möchte es heute zum ersten Mal mit ihm spielen. Er hatte schon bei seinem Bruder zugeschaut und sich die Regeln gemerkt. Die beiden Schüler möchten sich später noch „Looping Louie“ holen. Sie spielen gerne am Wochenende oder in den Ferien mit Freunden, Geschwistern oder Oma und Opa. Sie haben aber noch andere Hobbys wie Fußball, Wandern oder Lesen.

Xaver (links) und Matthias nutzten die Zeit mit der Schulklasse bei den Spieltagen Kissing, um gemeinsam eine Partie Schach zu spielen. Foto: Heike Scherer

Gottfriede Kruppa und Sabine Grandel vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg bieten seit mehr als zehn Jahren die Spieletage an. Bisher fanden sie in Mering und Ried statt. Schon am 26. November ist ein weiterer Spieletag in Merching geplant. „Vor etwa zehn Jahren starteten wir mit den Spieletagen in Mering, als Bürgermeister Hans-Dieter Kandler uns darum gebeten hatte. Im ersten Jahr liehen wir uns die Spiele von Deggendorf aus und es war ein Riesenerfolg“, verrät Gottfriede Kruppa.

Kreisjugendring hat rund 800 Spiele in seinem Bestand

Der Kreisjugendring baute Schränke für die 1000 Spiele, die er durch eine Spendenaktion erhielt. Kruppas Tochter und ihr Freund konnten in Bochum von einem Spieletester der Universität für etwa 100 Euro zwei Autos voller Spiele abholen. Einige, die nicht angenommen wurden oder doppelt waren, wurden aussortiert und an ein Kinderheim oder an Organisationen verschenkt, die sich um Flüchtlinge kümmern.

Der Bestand von 800 Spielen befindet sich jetzt im alten Feuerwehrhaus in Merching. „Da die Spieletage vor den Herbstferien in Ried stattfanden, brachte das THW sie von dort am Mittwoch in die Paartalhalle. Seit 8 Uhr sind wir hier und stehen für Besucher und Besucherinnen bereit“, lacht Gottfriede Kruppa. Gerne nimmt sie weitere Spiele als Spende entgegen und freut sich über Anrufe unter ihrer Handynummer 015757084724.

Außer den Spieletagen veranstaltet der Kreisjugendring Aichach-Friedberg noch Ferienfreizeiten, Zeltlager, einen Mitmach-Zirkus, einen deutsch-französischen Sprachkurs und Tagesangebote wie einen Bauernhoftag, eine Alpakawanderung, einen Tag im Kletterpark Scherneck oder eine Fahrt in die Therme Erding am Buß- und Bettag, wenn die Schulen geschlossen sind. Außerdem gibt es Bildungsangebote für Jugendleiter- und -leiterinnen, Jugendvereine und -verbände werden finanziell und beratend gefördert. Momentan ist Gottfriede Kruppa dabei, internationale Kontakte nach Polen zu knüpfen, um vielleicht einen Segeltörn auf der Ostsee anbieten zu können.

Zu den Kissinger Spieletagen kommen zuerst die Schulklassen

Zur Eröffnung der Spieletage kamen gleich um 8.30 Uhr erste Klassen der Grundschule und danach eine fünfte Klasse der Mittelschule Kissing. Besonders beliebt bei den Kindern waren Looping Louie und Kakerlaki, bei denen Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt sind. Auch Labyrinth und Monopoly in verschiedenen Versionen seien weiterhin sehr gefragt, so Kruppa. Vor allem Mädchen lieben die „Hexenkugel“, wo bestimmte Aufgaben zu erfüllen sind.

Auch das schon vor 55 Jahren erstmals erschienene Spiel „Twister“ liegt in der Paartalhalle zum Ausprobieren bereit. Neu hinzugekauft wurden die Spiele Kartograph und Paleo.

Tanja Jäger von der Mittelschule Kissing besuchte spontan mit ihrer Klasse die Spieletage, weil noch 1,5 Stunden am Vormittag frei waren. „Meine Schüler sollen vor allem Brettspiele kennenlernen und sehen, dass Spielen viel Spaß macht“, sagte sie. Sie findet die Spieletage gut, um Spiele dort erst auszuprobieren und sie sich später kaufen zu können. Mit ihrem Sohn war sie bereits bei den Spieletagen in Mering zu Besuch. Es sei ein schönes Angebot, damit Schüler und Schülerinnen miteinander spielen und Anregungen für die Freizeit bekommen. Diese verrieten, dass sie nach den Hausaufgaben oder am Wochenende gerne mit Geschwistern oder Freunden spielen.

Info: Die Spieletage finden noch am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in der Paartalhalle Kissing statt. Der Eintritt ist frei. Kaffee und Kuchen werden gegen einen Unkostenbeitrag verkauft.

Spieleempfehlungen von Gottfriede Kruppa