Schreck an der Schule: Wandteil fällt Mädchen auf den Kopf

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich an der Kissinger Grundschule. Aus der Wand löste sich ein Teil und traf eine Schülerin am Kopf.

"Das war ein Unglück", sagt Stefan Gillich, Geschäftsleiter der Gemeinde Kissing. Am Donnerstag wurde eine Schülerin der Grundschule leicht verletzt. Eine Abdeckung der Lüftungsanlage im Klassenzimmer löste sich und traf das Mädchen am Kopf, das daraufhin im Klinikum behandelt wurde.

Wie Gillich berichtet, wurden bei der energetischen Sanierung der Grundschule nachträglich Lüftungsanlagen eingebaut. Diese befinden sich dezentral an mehreren Orten, auch in Klassenzimmern, und sind mit einer Trockenbauwand verkleidet, vom Boden bis zur Decke, etwa zwei Meter hoch, bestehend aus zwei Segmenten. "Sie müssen für regelmäßige Wartungen zugänglich sein", sagt Gillich. Eigentlich gebe es eine Sicherung, die verhindere, dass sich die beiden Teile lösen. "Diese hat nicht gehalten." Eines der etwa ein Meter langen Segmente sei auf das Kind gestürzt.

Grundschülerin wird in Kissing verletzt

Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Kinderklinikum Augsburg gebracht. Gillich berichtet, er sei mit Bürgermeister Reinhard Gürtner zur Unfallstelle geeilt und habe die Polizei verständigt. "Wir haben uns die Stelle mit dem Hausmeister und Technikern angesehen." Für den letzten Schultag vor den Ferien habe man den Bereich rund um die Öffnungen abgesperrt.

Während der Ferien arbeite man an Maßnahmen, um die Sicherheit in den Klassenzimmern zu garantieren. Auf längere Sicht will die Gemeinde eine dauerhafte Lösung, etwa komplette Verkleidung vor den Lüftungsanlagen. "Wir wissen nicht, warum die Sicherung versagt hat", sagt Gillich. Diese sei auf beiden Seiten der Segmente angebracht und sei entweder nicht eingehängt oder defekt gewesen.

Unfall an Schule: Polizei Friedberg ermittelt

Nun ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Straftat, wie der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Friedberg Erwin Kalkbrenner bestätigt. Bis jetzt gebe es noch keine näheren Informationen zur Ursache.

Nach den Ferien können die Eltern ihre Kinder wieder bedenkenlos in die Schule schicken, betont Gillich. Bis dahin werde man zuverlässige Sicherungen einbauen. "Es ist schlimm, dass das passiert ist. Aber nicht nur die Verletzung, sondern auch der Schreck bei den Kindern, die sich im Klassenzimmer eigentlich sicher fühlen sollen."