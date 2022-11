Kissing

26.11.2022

Sogar Gäste aus Leipzig kommen zum Weihnachtsmarkt nach Kissing

Plus Mit der Verlängerung will das Team der HHK den bisherigen Ansturm verteilen. Ein buntes Programm zieht die Gäste nach Kissing.

Von Heike Scherer

Bratwurst- und Glühweinduft zieht über den Platz vor dem Kissinger Rathaus. Das Weihnachtslied „Feliz Navidad“ erklingt, als der beliebte HHK-Weihnachtsmarkt am Freitagabend auf dem Kissinger Rathausplatz die Pforten öffnet. Angelika Petonjic aus Leipzig und ihre Cousine Dagmar aus Kissing sind schon um 17 Uhr dort und trinken einen Glühwein. Sie wollen den Wunschbaum miterleben, um sich an der Aktion für die Senioren zu beteiligen. Dass es erst am Samstag sein würde, bedauern sie. Auch Martina und Uwe Rohrmann aus Mering schauen sich schon um, während die Töchter mit dem Tanzstudio Effekt auftreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

