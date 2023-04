Unbekannter zerkratzt zwei Autos: Hoher Schaden in Kissing

In Kissing werden zwei geparkte Autos beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzen einen Audi und einen VW. Der Schaden ist hoch.

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagfrüh in Kissing zwei Fahrzeuge beschädigt. Die im Mittleren Weg abgestellten Autos wurden verkratzt. Es handelte sich um einen Audi und um einen VW.

Am Audi entstand Sachschaden an der Heckklappe in Höhe von ca. 500 Euro, am VW auf der rechten Fahrzeugseite in Höhe von ca. 3000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer: 0821/323-1710 entgegengenommen. (AZ)