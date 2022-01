Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Kissing: Zeugen gesucht

Ein VW Golf wird beschädigt, während er in Kissing geparkt ist. Es meldet sich anschließend niemand, um den Schaden zu begleichen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Einen Schaden von etwa 2000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin am Donnerstag in Kissing verursacht. Laut Polizei wurde ein VW Golf demoliert, der zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Grünzweigstraße stand.

Der Schaden entstand hinten links am Auto. Die Verursacherin oder der Verursacher kümmerte sich nicht um die Wiedergutmachung. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)