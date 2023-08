Kissing

vor 17 Min.

Unwetter-Bilanz: Schäden an der Emmauskirche, Kindergarten ausgelagert

Plus Nach dem Unwetter packen bei der evangelischen Gemeinde die Helfer tüchtig an. Die zugehörige Kita Spielarche lagert nach Wassereinbruch eine Notgruppe aus.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Das verheerende Unwetter vom Samstag hat auch die Emmausgemeinde in Kissing schwer betroffen. An der Kirche gingen Fenster und eine Dachluke zu Bruch und die Kupferabdeckungen wurden stark verbeult, der Pfarrgarten ist verwüstet. Zu einem Wassereinbruch kam es außerdem beim zugehörigen evangelischen Kindergarten Spielarche, sodass im Moment keine Kinder in dem Gebäude betreut werden können. Eine Notgruppe ist in der Kissinger Spielburg untergekommen.

Das Unwetter wird Erdmute Wege, Vertrauensfrau der Kissinger Emmausgemeinde, so schnell nicht vergessen. "Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle haben auch an der Emmauskirche und dem Gemeindezentrum ihre Spuren hinterlassen", berichtet sie. Neben eingeschossenen Lampen neben dem Kirchenportal und im Innenhof splitterte auch die Einfachverglasung der beiden Kirchenfenster im Innenhof. Als Glück erwies sich die große Sanierung, die schon vor einigen Jahren stattgefunden hatte. Dabei waren zur Wärmedämmung doppelt verglaste Kunststoff-Innenfenster eingebaut worden. Diese verhinderten nun trotz der kaputten Außenfenster, dass Nässe eindringen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen