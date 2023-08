Vierwöchige Großbaustelle an der B2 in Kissing startet früher als geplant

Die Erneuerung eines Abschnittes der B2 in Kissing soll die Gemeinde auch entlasten. Warum die Bauarbeiten nun fast eine Woche früher starten.

Am Mittwoch, 9. August, geht es los: Die B2 in Kissing wird vom Kreisverkehr an bis in die Bahnhofsstraße gesperrt und erneuert. Nun doch fast eine Woche früher als geplant. Christoph Eichstaedt vom staatlichen Bauamt erklärt, warum - und worauf sich die Autofahrerinnen und -fahrer sowie die Anlieger einstellen müssen.

Baustelle in Kissing soll bis 8. September abgeschlossen sein

Vor einigen Jahren war bereits der Abschnitt vom Schwabhof bis vor dem Kreisverkehr dran, jetzt folgt das Stück mitten in der Gemeinde. 20.000 Fahrzeuge kommen hier täglich durch Kissing, darunter auch viel Schwerlastverkehr. "Das ist eine starke Belastung und bedeutet Verschleiß", sagt Eichstaedt. Die stark frequentierte Fahrbahn ist in keinem guten Zustand, an vielen Stellen ziehen sich Risse über die Oberfläche.

Am Mittwoch starten die Arbeiten mit dem Einrichten der Baustelle. Auf einer Länge von 600 Metern wird die vorhandene Fahrbahndecke abgefräst und durch neue Asphaltschichten ersetzt. Zum Schluss werden die Bankette wieder an die Straße angeglichen und die Straßenmarkierungen angebracht. Da die geplanten Maßnahmen umfangreicher sind als geplant, fange man einige Tage früher an, erklärt Eichstaedt. Zeitgleich zur Baustelle wird auch der Radweg zwischen Kissing und dem Schwabhof ausgebaut, das habe man ursprünglich nicht auf der ganzen Länge vorgesehen. Planmäßiges Ende der Arbeiten ist am Freitag, 8. September, sodass die Strecke am Samstag darauf wieder befahren werden kann.

Kissing muss sich während der vier Wochen also auf Einschränkungen einstellen. Und auch andere Orte könnten die Auswirkungen spüren. Während der Bauzeit ist die B2 zwischen der Einmündung Chippenham-Ring am Schwabhof bis einschließlich der Kreuzung Bahnhofstraße in Kissing voll gesperrt, es wird eine Umleitung ausgeschildert. Diese verläuft für beide Richtungen ab Mering über Ried, Bachern und Ottmaring über die Staatsstraßen 2052, 2379 und den Bressuire-Ring südlich von Friedberg bis zum Chippenham-Ring. Hier wird es zu deutlich mehr Verkehr kommen - trotz Ferienzeit, in der weniger Autofahrer auf den Straßen unterwegs sind.

Radfahrer können Baustelle in Kissing passieren

Der Kreisverkehr ist aus allen Richtungen während der kompletten Bauzeit nicht passierbar. Zur Tankstelle kommt man nur über die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße aus Richtung Alt-Kissing. Anlieger zum Gut Lindenau können ausschließlich von Norden her zufahren, Anlieger der nördlichen Münchener Str. in Kissing können ausschließlich von Süden her zufahren. Hierbei wird es jedoch einzelne Tage innerhalb der Bauzeit geben, an denen aufgrund der Asphaltarbeiten keine Zufahrt mit dem Fahrzeug möglich ist. Fußläufig sind alle Grundstücke erreichbar. Um die Dauer der Einschränkung so kurz wie möglich zu halten, erfolgt diese Sperrung kurzfristig in Abhängigkeit des Baufortschrittes sowie der Witterung. Über die genauen Zeiten dieser Einschränkungen werden die Anlieger kurzfristig informiert.

Während der Bauzeit wird auch die Asphaltdecke des Radweges zwischen dem Schwabhof und dem Kreisverkehr auf etwa 2,5 Kilometern Länge saniert. An den Tagen, an denen der Radweg nicht nutzbar ist, können die Radfahrerinnen und -fahrer die (für den KFZ-Verkehr gesperrte) Fahrbahn der Bundesstraße nutzen. Für die Radfahrer und Fußgänger wird am Kreisverkehr dauerhaft eine Durchfahrt ermöglicht, bei Beeinträchtigungen muss eventuell abgestiegen werden. So kann auf eine Umleitung für den Radverkehr verzichtet werden.

Trotz der Einschränkungen durch die Baustelle profitiert die Gemeinde von den Bauarbeiten. Gerade beim Straßenabschnitt bis zur Einmündung der Bahnhofstraße erwartet die verkehrsgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner eine Entlastung. Denn als oberste Deckschicht trägt hier das staatliche Bauamt einen lärmarmen Asphalt auf.

AVV-Busse in Kissing werden umgeleitet

Wegen der Arbeiten können mehrere AVV-Bushaltestellen nicht bedient werden, nämlich

Kissing Nord

Nord Gut Lindenau

Gunzenlee

In Richtung Augsburg, Rudolf-Diesel-Gymnasium kann die Haltestelle Kalkofenstraße nicht bedient werden. Nur Kurse, die nur bis Kissing, Bahnhof fahren, können diese Haltestelle nach wie vor bedienen. Außerdem kommt bei vielen Fahrten zu Änderungen der Abfahrtszeiten. Auskunft dazu unter avv-augsburg.de. (akas)