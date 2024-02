30 Jahre Friedberger Advent: Eine große Leistung

Plus Friedberger Advent ohne die "Bürger für Friedberg"? Da stockt einem der Atem.

Viele Menschen in Friedberg und Umgebung können sich den Friedberger Advent ohne die "Bürger für Friedberg" kaum vorstellen. Trotzdem muss man dem unermüdlichen Quartett nach 30 Jahren den Abschied zugestehen. Den Markt so lange zu organisieren, war eine Riesenleistung und ein Beispiel für bürgerschaftliches Engagement par excellence.

Deshalb sei Martha und Franz Reißner, Anita und Gerd Horseling, die allesamt keine Jungspunde mehr sind, sondern Großeltern, vergönnt, dass sie sich aus der Organisation zurückziehen. Zumal die Vier mit den Konzerten im Advent sowie dem "Friedberger Musiksommer" weiterhin genug zu tun haben. Für all das haben sie Dank verdient.