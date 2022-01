Bleibt Friedberg eine Autostadt?

Plus Verbesserungen für ÖPNV, Radfahrer und Fußgängerinnen kommen in Friedberg zäh voran. Ist der Wille wirklich da, alle Interessen unter einen Hut zu bringen?

So gemütlich Friedberg ist, besonders gemütlich ist es aus dem sicheren Inneren eines gerne auch mal etwas größeren Autos heraus. Wer sich für Verbesserungen für Busse, Rad- und Fußverkehr einsetzt, kommt gegen die Auto-Lobby schwer an.